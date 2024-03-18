Международные наблюдатели высоко оценили уровень проведения выборов в России

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Пирагис; 5-tv.ru

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Особо были отмечены высокие технологии, применяемые в нашей стране.

Сейчас все внимание проковано к работе избирательных комиссий и прежде всего — Центральной. На прямую связь из ЦИКа выходит наш корреспондент Роман Ишмухаметов. Роман, доброй ночи, как будет выстроен график работы избиркомов, как будет обновляться информация по результатам и когда объявят окончательные цифры?

Виталий, в информационном центре ЦИК сейчас — самая горячая пора. Данные по результатам из разных регионах стекаются именно сюда. Вы только что озвучили последние данные. Явка рекордная, и она еще не окончательная.

Достаточно сказать, что в шести регионах она превысила 90% процентов. В ЦИК констатировали — выборы состоялись и прошли успешно. Несмотря на все попытки им помешать — только на ресурсы ДЭГ было совершено 280 тысяч атак. Вот прямая речь главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«Огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы этого не произошло со стороны наших недругов. Мы справились. И Россия сделала свой выбор», — подчеркнула Памфилова.

Только на ресурсы ДЭГ было совершено 280 тысяч DDos-атак. Но все они были отражены. Впервые президентские выборы длились три дня. Впервые на выборах главы государства — применялось дистанционное электронное голосование. Больше семисот иностранных наблюдателей работали на этих выборах — и по линии ЦИК они были приглашены, и по линии общественной палаты. Все они высоко оценили теперь уже прошедшие выборы президента страны.

«Все происходит на самом высоком уровне. Камеры, электронно происходит проверка паспортов. Я считаю, что мы должны принять во внимание проблему выборов в нашей стране и брать пример с России, которая находится на несколько шагов впереди», — заявил международный наблюдатель от Боснии и Герцеговины Милован Пеулич.

«Я посетила даже не припомню сколько. Более 50 избирательных участков и не увидела никаких нарушений. У вас очень хорошая организация. Выборы в России показали мне, что в XXI веке вам удалось построить платформу XXII века», — констатировала наблюдатель из США Синития Энн Маккини.

«Посетив около 30 избирательных участков, могу с уверенностью сказать, что выборы в России организованы на высочайшем уровне. Отличное оборудование, электронная проверка паспортов», — добавил международный наблюдатель из Германии Фолькер Фридрих Карл Чапке.

По данным на последнюю минуту, когда отработано 73,22% бюллетеней, уверено лидирует Владимир Путин. У него 87,16% голосов. Виталий.

Спасибо, Роман. Роман Ишмухаметов был с нами на прямой связи из Центральной избирательной комиссии, куда стекаются результаты голосования со всех участков в России и за рубежом.