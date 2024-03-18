Голосование на выборах президента РФ завершилось в России рекордной явкой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Высокие показатели в ЦИК связали с расширением форм волеизъявления.

Голосование завершилось с рекордной в истории выборов президента Российской Федерации — явкой. Участие в этих выборах приняли 73,33% избирателей. Без малого три четверти совершеннолетних россиян посчитали важным проявить политическое небезразличие, или, если сказать еще точнее — ответственность и патриотизм.

Такие высокие показатели явки в Центризбиркоме связали с расширением форм голосования. Это и возможность прийти на участок в течение трех дней и доступность в Москве и 28 регионах формата дистанционного электронного голосования.