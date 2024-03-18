Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Глава государства особо подчеркнул важность голоса каждого гражданина страны.

Владимир Путин поблагодарил каждого россиянина, который пришел на избирательный участок и проголосовал на выборах президента РФ. Несколько минут назад глава государства прибыл в свой выборный штаб в Гостином дворе, поблагодарил всех присутствующих, назвав их единомышленниками и соратниками.

"Когда мы употребляем это слово – соратник, мы, как правило, подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели, единомышленников", - подчеркнул Путин, добавив, что именно ратники, от которых произошло это определение являлись теми, кто стоял на страже безопасности Отечества и думал о будущих поколениях.

Президент особо подчеркнул в этой связи, насколько важен голос каждого гражданина страны, потому что именно из них составляется единая воля народов государства, являющейся важнейшей опорой существования старны и ее уверенного развития в сфере обороноспособности, науки, образования и прочих.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после обработки 40% бюллетеней Владимир Путин лидирует, получив поддержку 87,34% голосов. Полностью подсчет голосов завершился в Хакасии и республике Алтай, где действующий глава государства получил поддержку 85,28% и 86,49% голосов избирателей соответственно.