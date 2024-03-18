Международная реакция на выборы президента в России

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Запад привык подавать своим гражданам все события, связанные с Россией, под соусом негатива. Тем не менее иностранные «наблюдатели» продолжают следить за нами с интересом.

Выборы президента России закончились. ЦИК подсчитывает голоса: уже ясно, что с большим отрывом — около 80% — лидирует действующий глава государства Владимир Путин. На втором месте, предварительно, кандидат от КПРФ Николай Харитов, на третьем — кандидат от парии «Новые люди» Владислав Даванков, а замыкает четверку кандидатов лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Внимание иностранных журналистов вновь приковано к Необъятной. Что же, по их мнению, у нас тут происходит?

США

Американское издание New York Post пишет о том, что Владимир Путин набрал рекордное количество голосов, пока представители оппозиции, проживающие в России, заливали урны с бюллетеням зеленкой и бросали зажигательные смеси на избирательных участках.

По мнению Bloomberg, Путин победил на выборах, чтобы продолжить боевые действия на Украине. Авторы указали на хоть и предварительный, но высокий результат действующего главы государства, а также на рекордную с 1991 года явку избирателей.

Politico же и вовсе называет президентские выборы в России «фальсифицированными». Несмотря на то, что результаты свидетельствуют о безоговорочном успехе Путина, тысячи людей якобы протестуют по всему миру, на зарубежных избирательных участках и у стен посольств, пишут журналисты.

Американская The Wall Street Journal сообщает, что у выборов не могло быть другого исхода, и российское правительство над этим хорошо поработало.

А CNN считает, что следующие шесть лет для Путина будут беспокойными из-за действий многих стран, но только не Китая. Отвергающие западный миропорядок страны, также безусловно поддержат победу Путина. А сама по себе победа действующего президента в очередной раз доказала, что он контролирует политическую арену в своей стране, где нет оппозиции. Жителей якобы «оккупированных» Россией территорий призвали не признавать результаты выборов.

Великобритания

Издание Economist рассматривало выборы в России только через призму мнимых протестов, а переизбрание Путина авторы считают «фиктивным». Daily Mail разделяет эту риторику, называя выборы «фальшивыми». В материале газеты казано, что президент Украины Владимир Зеленский возглавляет мировое осуждение победы Путина.

Independent обратило внимание, что Путин прокомментировал смерть Алексея Навального*, а Gardian, впрочем, ничего нового не сообщает. Все также, как и другие СМИ, пишет о «предрешенной» судьбе голосования. Однако, что интересно, авторы считают, что у Питина не было равных ему по весу соперников.

Германия

Немецкое издание Welt считает, что российское правительство использовало некий метод «кнута и пряника», чтобы заставить людей прийти на избирательные участки. В частности, пишут авторы, это касается новых регионов страны.

Bild уверен, что успех Путина — это результат «манипуляций». По итогам обработки порядка 90% протоколов стало известно, что Путин набирает уже 87,21% голосов. Журналисты напоминают, что в 2018 году Путин набрал 76%.

Spiegel пишет, что в Германии протестуют против результатов российских выборов, а еще указывают, что атаки киевского режима на приграничные регионы портят общую торжественную обстановку и беспокоят Кремль.

Франция

Французская телесеть BFM не сомневалась, что Путин будет переизбран, тем более за неимением таких же сильных конкурентов. В материале, опубликованном после выступления президента в своем выборном штабе в Гостином дворе, авторы обратили внимание на заявления российского лидера — на его благодарность гражданам и обещания реализовать все поставленные цели.

France 24 связал атаки ВСУ на российские территории с призывами оппозиции и массовыми протестами. Издание опять же обратило внимание на задержания и нарушения на избирательных участках. Речь идет про случаи, когда злоумышленники пытались вылить краску в урны с бюллетенями.

Liberation — тоже про оппозицию. Авторы пишут, что за последние годы ее почти не стало в России, поэтому для Кремля результаты выборов не станут сюрпризом.

Испания

Испанская газета Larazon называет президентские выборы в России формальной процедурой и пропуском для Владимира Путина к новому шестилетнему сроку. А El Mundo пишет, что по окончании нового срока Путин станет самым долгоживущим российским лидером за последние 20 лет. А еще авторы не исключают, что Путин одержит победу и на выборах в 2030 году.

Реакции первых лиц

Президент Венесуэлы Николас Мадуро стал одним из первых, кто поздравил Владимира Путина с успехом еще до обнародования окончательных результатов голосования. Венесуэльский лидер в поздравлении отметил, что суверенитет, независимость и целостность Росси строятся на единстве народа страны и политике Путина.

Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал победу Путина убедительной. Он пожелал ему крепкого здоровья, сил и терпения, которые необходимы, чтобы сберечь Россию и принести лучшее будущее всему миру. Дворец Республики также обещали подсветить в цветах российского флага.

Президент Боливии Луис Арсе тоже в числе первых поздравил президента России с переизбранием на новый срок. Победу Путина он назвал «оглушительной» и подтвердившей единство мужественного российского народа вокруг его суверенитета и постоянного развития.

Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин сообщила, что Франк-Вальтер Штайнмайер поздравлять Путина не намерен.

Ранее 5-tv.ru писал что явка на президентских выборах в ряде регионов РФ превысила 90%

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму