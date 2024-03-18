«Теперь с ангелом-хранителем»: Яна Поплавская тайно крестила девочку

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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У старшего сына знаменитости Клима Поплавского в канун Нового года родился второй ребенок — сестренка его сыну Иларию.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская поделилась радостью — ее младшая внучка Аглая прошла таинство крещения. В личном блоге она опубликовала фото из храма, на которых запечатлены самые важные моменты и счастливые члены семьи. Малышка родилась в семье старшего сына звезды Клима Поплавского и его супруги Евгении Остряковой (в девичестве) в канун Нового года. Пара также воспитывает сына Илария.

«Крестили нашу Аглаю-Аглаиду! Светлый, чудесный день! Теперь наша девочка с богом и ангелом-хранителем и с крестными родителями. Пусть будет счастлива и здорова! Четыре поколения на одной фотографии и две Евгении Поплавские (моя мама Евгения, невестка Евгения, я и наша малышка Аглая Поплавская). С Прощеным воскресеньем всех!» — написала актриса.

Поклонники артистки поздравили ее с большим событием и отметили, какая хорошенькая девочка появилась в семье. Аглая была в белой крестильной рубашке с кружевом и чепчике, мама и бабушка с радостью показали малышку публике. Как отмечают подписчики Поплавской, «породу» кроха не унаследовала — нет ямочки на подбородке, как у папы и его родственников. Актриса ответила, что и сама удивилась, когда заметила отсутствие этой семейной черты. Но раз так, значит, Аглая просто — мамина.

У Клима и Евгении Поплавских необычная история любви. Через три года после свадьбы пара развелась, но через некоторое время произошло воссоединение. Дважды женатые влюбленные воспитывают трехлетнего сына Илария и малышку Аглаю. Как признавался глава семейства в одном из интервью, что решение снова быть вместе объясняется не только большими чувствами, но и умением признать свои ошибки. Вернув жену, он, по собственным словам, открылся новой жизни.

«Кто-то говорит, что в одну реку не входят. В нашем случае это другая вода. Мы вошли в нее, живем, любим, счастливы», — говорил Клим Поплавский.

Младший сын Яны Поплавской Никита, ему сейчас 27 лет, к браку не стремится после неудачного опыта. После полугода отношений он женился на избраннице, но уже через месяц снова пошел в ЗАГС за разводом. В популярных телешоу молодой человек рассказывал, как супруга его унижала, требовала дорогие подарки и устраивала скандалы. Знаменитая мама быстро объяснила сыну, что такая спутница ему не нужна. Тот послушался и теперь, как говорит сам, снова «может улыбаться и любить».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему внучку Поплавской долгое время называли просто «девочка» и почему в итоге ей выбрали такое необычное имя.