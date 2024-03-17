МВД: влияющих на выборы президента нарушений законодательства не выявлено

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Чуть более часа назад завершилось голосование на всей территории России.

Нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента России, в ходе голосования выявлено не было. Об этом на заседании информцентре ЦИК заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой.

«Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли бы повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено», — подчеркнул представитель ведомства.

Горовой также особо отметил высокое качество работы не только работы избирательных участков, но и других правоохранительных ведомств, а также поблагодарил россиян за ответственность и уважительность во всем. По данным ведомства, несмотря на большое количество DDos-атак, все справились с поставленными задачами и выборы прошли успешно.

Особое спасибо Александр Горовой выразил впервые принимавшим участие в голосовании четырем субъектам РФ — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Голосование проходило в особых условиях — под обстрелами и угрозами.

«Выборы там прошли с учетом специфики на том уровне, на котором и ожидало население», — подчеркнул замглавы МВД РФ.

Голосование на территории России завершилось чуть более часа назад. Традиционно последними закрылись участки на территории Калининградской области в 20:00 (в 21:00 по московскому времени). Как сообщал ранее 5-tv.ru, по итогам подсчета 24,4% протоколов лидирующую позицию занимает действующий президент РФ Владимир Путин, набравший 87,97% голосов. На втором месте Николай Харитонов — 3,8%, на третьем Владислав Даванков — 3,73%, на четвертом — Леонид Слуцкий с 2,96% голосов. Предварительно, явка составила 74,22% избирателей.