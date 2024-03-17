Зюганов: главнокомандующий должен и обязан получить солидную поддержку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Стали известны предварительные результаты состоявшихся в России выборов президента.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов считает, что главнокомандующий РФ Владимир Путин в сложившейся ситуации должен и обязан получить солидную поддержку на президентских выборах. Об этом глава фракции сообщил во время общения с журналистами в штабе кандидата в президенты России Николая Харитонова.

«Мы проводим выборы, прекрасно понимая, что происходит, осознавая, что в этих условиях главнокомандующий должен и обязан получить солидную поддержку», — прокомментировал Зюганов.

Лидер КПРФ подчеркнул, что партия всегда продвигала идеологию государственного патриотизма. По его словам, действующий президент страны также поддерживает эту точку зрения.

Голосование на выборах президента завершилось в России в 21:00 по московскому времени в связи с разницей во времени с Калининградской областью. Позже Центризбирком обнародовал предварительные результаты выборов, согласно которым самовыдвиженец Владимир Путин занимает первое место с 87,97% голосов. За ним на втором месте расположился кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 3,8%. Третью позицию занимает выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,73%. На четвертой позиции кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий — за него отдали 2,96% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Даванков назвал победу Путина на выборах президента РФ несомненной.