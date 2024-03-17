ЦИК: Владимир Путин набирает 87,97% после обработки 24,4% протоколов

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Предварительная явка на выборах составила 74,22% избирателей.

Владимир Путин после обработки 24,4% протоколов набирает 87,97% голосов. Об этом говорится в первом заявлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после закрытия всех избирательных участков, сообщает ТАСС.

Как подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова, Россия прошла выборы президента невероятно достой, показав, предварительно, высокую явку — 74,22%.

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий к этой минуте набирает 2,96% голосов, кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации Николай Харитонов — 3,8% голосов.

Голосование на выборах президента завершилось в России в 21:00 по московскому времени. Последними в связи с разницей во времени закрылись участки на территории Калининградской области.