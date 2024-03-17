Путин лидирует на выборах президента РФ по данным экзитполов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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В 2024 году голосование длилось три дня — 15, 16 и 17 марта для удобства граждан.

В воскресенье, 17 марта, представлены данные экзитполов на выборах президента России.

По данным опроса, проведенного на выходе с избирательных участков, первое место занял действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.

Согласно имеющимся данным, за него проголосовали 87,8% участников.

Второе место занял Николай Харитонов, выдвинутый КПРФ. Его выбрали 4,7% опрошенных.

Третьим стал Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,6%.

Четвертую позицию занял Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,5%. Еще 1,4% опрошенных заявили о порче бюллетеней.

В опросе отказались принять участие 36,5% голосовавших. Экзитпол проходил у 1320 участков в 82 субъектах и 821 городских и сельских населенных пунктах в течение трех дней. Всего участвовали более 230 тыс. человек.