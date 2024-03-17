В МИД заявили о неспособности Запада сорвать выборы в России

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Избирательные участки в других странах будут работать до пяти часов утра по московскому времени.

Западу не удалось сорвать выборы президента России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что нашим оппонентам не удалось подорвать выборы президента России среди наших граждан за рубежом, отбить у них желание воспользоваться своим конституционным правом выбора пути развития нашей страны», — сказал он на брифинге.

Иванов напомнил, что еще предстоит завершить процесс голосования за рубежом. С учетом разницы во времени избирательные участки в других странах закроются только в 5:00 мск.

Ранее сообщалось, что в Китае избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в воскресенье в посольстве РФ в Пекине и помещениях российских учреждений в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге.

Голосование проходило с 08:00 до 20:00 мск. Сделать свой выбор могли граждане России, достигшие 18 лет, которые находятся в Китае на постоянной или временной основе — при себе им необходимо было иметь загранпаспорт.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru рассказал о работе зарубежных участков на выборах президента России.