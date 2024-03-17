Боец СВО с позывным Марс проголосовал на выборах

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участие в выборах — долг каждого гражданина, а тем более офицера, заявил военнослужащий.

Участник спецоперации с позывным Марс принял участие в выборах президента России и объяснил, почему считает важным для себя и своей семьи голосовать.

В комментарии 5-tv.ru мужчина отметил, что он — потомственный офицер и выражать гражданскую позицию — его долг. Кроме того, в его семье участвовать в проходящих в России выборах стало традицией.

«Это всегда праздник был, с родителями мы ходили всегда… Для меня это ощущение праздника, как из детства, всегда какие-то там вкусности, какой-то буфет, еще что-то, приподнятое всегда настроение. Будучи уже военным, офицером, всегда принимал участие, всегда выражал свою позицию», — подчеркнул Марс.

Накануне сообщалось, что раненые росгвардейцы — участники спецоперации проголосовали на выборах президента РФ в Главном военном клиническом госпитале ведомства. Специально для бойцов временный избирательный участок развернули в конференц-зале лечебного учреждения, а маломобильные пациенты смогли проголосовать прямо в палатах — с помощью переносной урны.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа паломников из Татарстана в Саудовской Аравии 17 марта проголосовала на выборах президента России.