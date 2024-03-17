«Чисто по-мужски»: Петросян прокомментировал рождение дочери
Петросян прокомментировал рождение дочери
Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin
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Юморист высказался во время шоу с участием Харламова.
Шоумен Гарик Харламов во время шоу «Кстати» решил позвонить юмористу Евгению Петросяну и поздравить его с недавним рождением дочери. В выпуске также участвовали Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.
«Спасибо большое, дорогие! Я очень тронут. Спасибо за поздравления, но не слышу подкола», —в шутку отреагировал комик.
Вслед за этим ведущие поинтересовались у Петросяна о том, как у него получилось в таком возрасте сохранить здоровье.
«Евгений Ваганович, поделитесь, пожалуйста, секретом. Вот чисто по-мужски», — спросил Мусагалиев.
В ответ Евгений Петросян отреагировал так же с юмором.
«Как сказал один из моих авторов: мой возраст для армянина — как слону дробина», — ответил комик.
После новостей о том, что у Евгения Петросяна родился второй ребенок в браке с Татьяной Бурухуновой, семье приходится выдерживать неудобные вопросы подписчиков о том, как им это удалось.
Ранее 5-tv.ru писал, что Брухунова раскрыла первые подробности о дочери.