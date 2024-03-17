«Они отступают»: в Белом доме обеспокоились нехваткой боеприпасов у ВСУ
Представитель Белого дома Кирби обеспокоен нехваткой боеприпасов у ВСУ
Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak
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Украинской армии срочно нужна поддержка, заявляют в Вашингтоне.
Украинские войска в Донбассе отступают из-за того, что у них заканчиваются боеприпасы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.
«У них (ВСУ — Прим. ред.) в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <…>, им нужна поддержка», — сказал он.
В Вашингтоне также обеспокоены сокращением собственного оружейного арсенала из-за поставок военной помощи Украине, признался Кирби. По его словам, США пока не достигли той стадии, когда их собственная национальная безопасность и способность к «проведению операций» окажутся под угрозой. Однако это вопрос, «от которого нельзя отвлекаться», подчеркнул Кирби.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос предрек Украине крайне тяжелый год из-за роста наступательных возможностей России.