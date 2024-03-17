Пасынок главкома ВСУ Сырского попросил у Путина российское гражданство

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Молодой человек давно не общается с отчимом и активно поддерживает Россию в украинском конфликте.

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Запись появилась в распоряжении 5-tv.ru.

Проживающий в Австралии молодой человек вместе с другими пророссийскими активистами пришел к дипмиссии РФ поддержать проходящие в России выборы главы государства.

«Я пришел поддержать избирательный процесс под стенами генконсульства в Сиднее. С огромным удовольствием сам поучаствовал бы в выборах, но нет у меня российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином», — заявил Иван Сырский.

Иван переехал в Австралию после развода родителей. Главком ВСУ на данный момент женат на Тамаре Харченко. В первом браке он воспитывал двух сыновей: приемного — Ивана и родного — Антона. По некоторым данным, оба сына Сырского давно прекратили с ним общение.

Иван Сырский неоднократно принимал участие в пророссийских акциях, которые проходили в Австралии. В феврале 2024 года он поздравил Россию со взятием Авдеевки и впервые публично заявил о том, что намеревается стать гражданином России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 70-летняя певица Любовь Успенская получила российское гражданство после 30 лет эмиграции.