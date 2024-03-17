Асмус высказалась об отношениях с абьюзерами: «Не изводите себя»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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По ее словам, она ни разу не пожалела, что смогла бросить агрессивных мужчин.

Актриса театра и кино Кристина Асмус посоветовала тем девушкам, которые страдают в отношениях от агрессивных партнеров, уходить от них. Об этом она написала пост в одной из социальных сетей.

«Надо уходить, если плохо. Особенно если поднял руку и пытается повесить на вас чувство вины. Не давайте изводить себя. Вы не виноваты в его агрессии и не должны с этим разбираться. Вы достойны того, кто будет принимать вас полностью», —написала артистка.

По ее словам, она всегда сомневалась в момент разрыва отношений. Но после своего решения актриса ни разу не жалела о сделанном выборе. Асмус также написала, что проблема большинства девушек в том, что они не приучены заботиться о себе и переживают о самочувствии их партнеров.

«Позволяйте себе отдыхать и не изводите себя угрызениями совести», — написала Кристина Асмус.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус сравнила нового избранника с Харламовым.