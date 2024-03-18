Без Грачевского не обошлось: ТОП культовых серий «Ералаша», способных рассмешить за секунды

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Просмотр этих эпизодов все еще вызывает невольные приступы ностальгии.

В январе 2024 года стукнуло три года, как из жизни ушел создатель и идейный вдохновитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Шоумен и режиссер скончался от последствий коронавируса. Именно «Ералаш» открыл Грачевскому путь в шоу-бизнес, он же прославил и обогатил его, попутно сделав известными несколько десятков детей по всей стране.

Первый выпуск юмористического журнала вышел еще в 1974 году, а всего на счету Грачевского было около 700 эпизодов. На старте проекта никто из двух идейных вдохновителей (Грачевский работал под руководством своего учителя, — киносценариста Александра Хмелика) и представить не мог, что телеформат привычных советской аудитории анекдотов совершит такой прорыв.

Спустя 40 с небольшим лет уже несколько поколений зрителей, выросших на выпусках «Ералаша», с большим удовольствием пересматривают некоторые эпизоды, а сразу несколько серий стали практически культовыми. Вспоминаем, какие из выпусков появились российскому взыскательному зрителю больше всего.

«Выручи меня!»

Кадр из сериала «Ералаш», 1974–2021 гг.

Забыть забавный сюжет этого эпизода зрители не смогли бы, даже если бы захотели стереть себе память, и не зря! Накал страстей, разгорающийся прямо перед камерой, и последующая развязка не оставляет равнодушными практически никого. Мальчик (Антон Колесников) идет в магазин за хлебом. Вдруг его ловит незнакомая девочка (Юля Волкова) и просит подыграть ей, чтобы заставить своего парня (Ваня Соловьев) ревновать. Девочка оказывается сильнее бедного мальчика и практически вынуждает нового знакомого изображать своего кавалера.

В обнимку предполагаемые влюбленные заходят в подъезд, а уже перед тем, как дверь закрывается, ревнивец успевает показать сопернику вдогонку кулак. Герой Колесникова понимает, что целым и невредимым ему теперь на улице не появиться. Тогда-то девочка предлагает мальчику свою помощь в маскировке. Предполагаемого ухажера школьница маскирует под девочку, делает ему макияж, а затем отпускает на все четыре стороны.

Мальчик в образе девочки выходит на улицу, и тут его подстерегает тот самый соперник за сердце девочки. Вместо тумаков он тоже просит подыграть ему, чтобы заставить ревновать ту самую подружку, наблюдающую за происходящим на балконе. Напоследок он в шутку приобнимает «незнакомку» и благодарит ее за помощь.

На YouTube эта серия набрала без малого восемь миллионов просмотров, и это число только растет день ото дня!

«Вот это внук!»

Кадр из сериала «Ералаш», 1974–2021 гг.

По задумке режиссеров и сценаристов, мальчик идет с игрушечной тележкой, у которой отваливается колесо, он зовет бабушку. Прибежавшая бабушка чинит транспортное средство, а затем счастливо испаряется из кадра.

Спустя время этот же мальчик, повзрослев, едет на самокате и, когда у самоката спускает колесо, он опять зовет бабушку. Ситуация полностью повторяется: в кадре все та же бабушка меняет колесо на самокате с помощью внезапно оказавшегося в руках насоса, вытирает внуку нос, а затем удаляется из кадра.

Еще через несколько лет, этот же мальчик едет на велосипеде и, когда у велосипеда слетает цепь, на помощь, по зову внука, приходит бабушка.

Уже будучи взрослым мужчиной лет сорока, все тот же герой, застревает на грузовике и вновь выручает бабушка: «Бегу, Витенька, бегу, маленький!».

Во многом, успех этой серии определил не только забавный сюжет, рассказывающий, как не нужно воспитывать мальчиков, чтобы они выросли настоящими мужчинами, но и харизма бабушки — Татьяна Пельтцер. Именно ее появление и добрая улыбка не оставляли равнодушными зрителей сразу нескольких поколений. Пельтцер ушла из жизни в 1992 году, но оставила богатое кинонаследие.

«Колечко»

Кадр из сериала «Ералаш», 1974–2021 гг.

Эта шутливая история рассказывает о разочаровании школьницы, которой подружка сообщила, что ее возлюбленного она видела с другой девочкой. Чтобы отомстить неверному юноше, подружка подбивает другую вернуть ухажеру все подаренные вещи. Трудности начинаются на моменте, когда с пальца приходится снимать кольцо. Застрявшее украшение ни в какую не собирается покидать пальца школьницы.

После череды мучений и с использованием отцовских инструментов, снять кольцо у девочек все же получается. Однако, уже после выясняется — подружка увидела парня не с новой пассией, а с родной сестрой.

Главную роль в сюжете сыграла Полина Ртищева. Сумевшая мастерски воплотить образ вредной девчонки на экране актриса не стала развивать свое амплуа профессионально, а вместо этого выучилась на журналиста.

«Однажды сидим дома, и вдруг любимый кричит из комнаты: „Полина, бегом сюда! По телевизору показывают девочку, которую я хотел придушить. Какая же она мерзкая!“ Захожу, а там выпуск с моим участием. Кирилл смотрит на меня, потом снова на экран, и так несколько раз… Я смеюсь и говорю: „Дорогой, о тебе тоже первое впечатление было не лучшее!“ Теперь мы квиты», — рассказывала она StarHit.ru.

«Однажды»

Кадр из сериала «Ералаш», 1974–2021 гг.

Мальчик кушает мандарин, его друг стоит рядом и смотрит на жадину с надеждой, что тот поделится. Наконец, он не выдерживает и говорит: «А если бы у меня был мандарин, я бы с тобой поделился». На что последовал ответ: «Да, жалко, что у тебя нет мандарина».

Сразу после съемок в «Ералаше» мальчик, сыгравший роль наблюдателя за поедателем мандаринов Сережа Бардыгин отметился в фильме «Осенние колокола» и «Фитиль», но карьера актера, судя по всему, у него в гору так и не пошла. И по сей день зрители теряются в догадках, где сейчас живет и чем занят Сережа Бардыгин, чьи пронзительные глаза успели полюбиться сотням фанатов «Ералаша» по всей стране.

«Бразильская система»

Кадр из сериала «Ералаш», 1974–2021 гг.

Мальчик обещает другу сделать из него по бразильской системе вратаря экстра-класса. Сзади мальчика — парикмахерская со стеклянной витриной, которую ребята в итоге разбивают. Пришлось им стать бегунами по все той же бразильской системе.

Яркая роль вратаря, которого учат ловить мячи, не уберегла Юрия Шашурина от печальной участи. Отказавшийся продолжать актерскую карьеру мальчик закончил школу, а затем выучился на сотрудника Госавтоинспекции. Упорство и целеустремленность привели Шашурина в кресло начальника. Казалось бы, о чем еще может мечтать мужчина? Однако, с такой ответственностью бывший артист не справился: будучи начальником ГИБДД в Подмосковье Шашурин стал фигурантом уголовного дела по даче взятки, пишет МК.

Правоохранительным органом сделку удалось пресечь, но Шашурина все равно осудили по уголовной статье. А его роль в «Ералаше» стала единственной яркой.

В перечне успешных и ярких эпизодов в истории «Ералаша» были и те, в которых создатель юмористического журнала Борис Грачевский снялся сам.

«Напугали»

Кадр из сериала «Ералаш», 1974–2021 гг.

Сюжет этого эпизода повествует об истории детей, которые отдыхают в летнем лагере. Мальчишки постоянно подшучивают на девочками, а те решают отомстить и напугать их. Но мальчикам скучные розыгрыши надоели, поэтому они тоже задумали напугать своих подруг. Дети наряжаются в жуткие костюмы и отправляются бродить по ночному лагерю. В итоге больше они пугают не друг друга, а работников лагеря. В самом эпизоде Грачевский с блеском воплотил роль директора лагеря, который сначала вынужден терпеть подколы и сюрпризы от детей, а позже разоблачает их, но ситуация лучше не становится.

«Крик»

Кадр из сериала «Ералаш», 1974–2021 гг.

Еще один эпизод, в котором Борис Грачевский исполнил роль директора летнего лагеря. Он готовится к проверке, поэтому хочет, чтобы в его лагере все было идеально, а дети соблюдали меры безопасности. Директор замечает, что один из мальчишек нарушил все правила и заплыл далеко в море. Он пытается докричаться до мальчика, но ему это не удается, ведь ребенок слушает музыку в наушниках. В какой-то момент под руку директора подворачивается громкоговоритель, но вместо того, чтобы использовать его, директор прожолжает срывать голос, а в момент, когда его терпение заканчивается, случайно роняет громкоговоритель в воду. Достать его становится невозможно.

«Три желания»

Кадр из сериала «Ералаш», 1974–2021 гг.

Мальчик отдыхает на пляже и находит в море лампу джинна. Он выпускает волшебника на волю. Тот, как и принято, обещает исполнить три желания. Во время разговора джинн всячески дает понять, что он уже староват. Но мальчишка не обращает на это внимания и просит «трубу», «тачку» и «бабки». Джинн все эти словечки не знает и понимает их буквально. В итоге мальчик получает вовсе не то, о чем мечтал. Борис Грачевский воплотил в кадре роль Джинна.

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