Более 5 млн человек уже проголосовали на выборах президента России в Москве
Фото: © РИА Новости / Артем Кулекин
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Общая явка по стране в третий день выборов превысила 65%.
Около пяти миллионов избирателей проголосовали в Москве на выборах президента России по данным на 15:00. Об этом журналистам сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
К середине воскресенья, 17 марта, избирателям выдали 5 013 661 бюллетень, в том числе онлайн.
Ранее сообщалось, что явка на президентских выборах в России в целом по стране составила 65,07%. Такие данные представили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в середине заключительного дня голосования.
Также сообщается, что 90% россиян, зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже отдали свои голоса онлайн.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В политической гонке принимают участие четыре кандидата: действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что московская система ДЭГ работает штатно, несмотря на массовые кибератаки.