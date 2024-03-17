Умер экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Известный прямотой высказываний политик ушел из жизни после тяжелой болезни.

Бывший украинский депутат и экс-глава Закарпатской области Геннадий Москаль умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

«После тяжелой болезни скончался Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнования семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и талантливым человеком», — написал Княжицкий в соцсети.

Москаль приобрел известность благодаря прямым высказываниям в адрес различных политиков. Карьеру он начинал в правоохранительных органах: был замначальника УВД Черновицкой области и главой управления МВД в Закарпатье и Днепропетровской области.

В январе 2007 Москаль занял пост зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ), а осенью того же года был избран депутатом Рады от блока «Наша Украина». В 2012 году переизбрался на новый срок от партии «Батькивщина».

С сентября 2014 по июль 2015 года возглавлял администрацию Луганской области, а затем был назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации. В июне 2019 года, после смены власти на Украине, ушел в отставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти патриарха Болгарской православной церкви и Софийского митрополита Неофита.