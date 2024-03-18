От боевиков до очаровательного фэнтези: лучшие фильмы Люка Бессона

Фото: www.globallookpress.com / Ettore Ferrari

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За всю свою карьеру режиссер снял огромное количество фильмов, многие из которых стали культовыми.

Мир кино — невероятная и удивительная ниша, в которой по-настоящему талантливый создатель рождает свою неповторимую вселенную. Безусловно, за хороший фильм ответственность лежит на многих: сценарист обязан написать отличный сценарий, должна быть на высшем уровне актерская игра, визуальные эффекты и музыка.

Однако главная и самая важная задача стоит перед режиссером — именно он «задает тон» фильму и «курирует» его на протяжении всей съемки, определяя все происходящее на экране. Талантливых творцов в наше время немало, но одним из самых одаренных, несомненно, является французский кинорежиссер Люк Бессон, подаривший поклонникам триллеров и боевиков огромное количество качественных и эталонных лент. Совсем скоро создателю «Пятого элемента» и «Леона» исполнится 65 лет— 18 марта он отмечает свой юбилей.

Мало кто знает, однако знаменитый режиссер мечтал связать свою жизнь с океаном — Бессон хотел стать морским биологом. Он увлекался дайвингом и подводной съемкой. К сожалению или счастью, мечта молодого Люка не исполнилась. После несчастного случая в подростковом возрасте будущей знаменитости пришлось отказаться от старых идей.

Но появились новые. Встречаясь с постоянными преградами и отказами и даже отслужив в армии, Люк Бессон все же дебютировал в кино. Сперва с маленькой короткометражкой «Предпоследний» в 1981 году, а затем он и вовсе удивил критиков полнометражным фильмом «Последняя битва» в 1983-м.

После дела шли только в гору. Несомненно, у творца множество отличных картин, причем в некоторых он выступал не только в качестве режиссера, но и в роли продюсера, сценариста и даже оператора. Однако в фильмографии Люка Бессона определенно можно выделить лучшие ленты.

«Леон» — 1994

Кадр из к/ф «Леон», реж. Люк Бессон, 1994 г.

Конечно, при упоминании Люка Бессона на ум приходит «Леон». Сейчас лента часто зовется «классикой» кино, а множество человек до сих пор пересматривают любимую ленту. В списке крупнейшего в мире сайта о кинематографе среди 250 фильмов картина Бессона занимает почетное 35 место.

«Леон» повествует о странной дружбе профессионального наемного убийцы и девочки, от чьей семьи зверски избавились. Главный герой фильма предстает перед зрителями настоящим героем, защищающим совсем юную Матильду от злодеев. Главные роли в культовом триллере исполнили Жан Рено и начинающая в то время Натали Портман.

В кино также прозвучала «Shape of My Heart» — знаменитая песня британского музыканта Стинга.

«Пятый элемент» — 1997

Кадр из к/ф «Пятый элемент», реж. Люк Бессон, 1997 г.

В киномире научной фантастики настоящий прорыв сделал «Пятый элемент», также заслужив звание культового фильма. На момент выхода в прокат в 1997-м он стал самым дорогостоящим — бюджет съемки составил около 90 миллионов долларов. В международном прокате «Пятый элемент» стал самой кассовой кинолентой.

События фильма разворачиваются в XXIII веке — во время, когда человечество давно перешагнуло скоростные космические путешествия и достигло невероятного технологического прогресса. Картина рассказывает о бывшем майоре спецназа, таксисте Корбене Далласе, которому предстоит спасти целую планету от абсолютного зла. Главную роль исполнил известный актер Брюс Уилисс.

Примечательно, что сценарий к «Пятому элементу», Люк Бессон написал еще в те времена, когда учился в средней школе.

«Жанна д’Арк» — 1999

Кадр из к/ф «Жанна д’Арк», реж. Люк Бессон, 1999 г.

Снимал Люк Бессон не только боевики и триллеры, в его фильмографии также имеется и множество драматических картин. Одной из лучших считается историческая драма «Жанна д’Арк», рассказывающая о реальной национальной героине Франции. В киноленте режиссер сделал упор на чувственной составляющей, нежели на точных исторических фактах.

Главная сердцевина фильма — человеческая судьба. Судьба молодой Жанны, которая несмотря на свою борьбу и старания, была ужасно предана.

«Артур и минипуты» — 2006

Кадр из к/ф «Артур и минипуты», реж. Люк Бессон, 2006 г.

Самой необычной серией фильмов в творчестве Люка Бессона является семейное фэнтези «Артур и минипуты», точно знакомое многим. Удивительно, что сперва режиссер написал сценарий для фильма, но был не уверен, стоит ли начинать съемки. Спустя некоторое время автор выпустил две книги на основе своего сценария, решив его переработать для романа.

Лишь несколько лет спустя Люк Бессон все же начал работу над кинофильмом. Всего серия насчитывает три части и повествует о маленьком мальчике Артуре, который в поиске сокровищ попадает в мир крошечных минипутов.

Частично режиссер «списал» главного героя истории с себя самого и своего детства.

«Необычайные приключения Адель» — 2010

Кадр из к/ф «Необычайные приключения Адель», реж. Люк Бессон, 2010 г.

В 2010 году Люк Бессон снял фэнтези, посвященное приключениям молодой журналистки Адель и основанное на одноименном комиксе. Критики отмечали, что режиссеру «безупречно» удалось перенести приключенческую историю с бумаги на экраны кинотеатров, совместив «старую» и «новую» школы кино.

Главную роль в фильме исполнила французская актриса Луиза Бургуэн, подарившая своей героине особый характер. Чтобы спасти родную сестру, Адель придется столкнуться со многими сложностями: украсть мумию и даже укротить древнего птеродактиля.

«Люси» — 2014

Кадр из к/ф «Люси», реж. Люк Бессон, 2014 г.

В 2014-м режиссер подарил своим поклонникам новый научно-фантастический фильм, заставив общественность задуматься о возможностях человека и его истинной истории происхождения. Кинолента Люка Бессона посвящена известному мифу о том, что люди используют лишь 10% своего мозга — до сих мор многие верят, что главная идея «Люси» основана на настоящих исследованиях ученых.

Однако творение режиссера является лишь видением автора, мыслями о том, на что мог бы быть способен человек. Фильм повествует об обычной 25-летней девушке, которая случайно открывает для себя весь потенциал своего организма — как физический, так и интеллектуальный.

На реализацию проекта у Люка Бессона ушло около десяти лет. По слухам, планируется продолжение.

«Валериан и город тысячи планет» — 2017

Кадр из к/ф «Валериан и город тысячи планет», реж. Люк Бессон, 2017 г.

Несколько лет спустя после выхода «Люси» фанаты популярной модели Кары Делевинь и известного актера Дэйна ДеХаана трепетали от радости — Люк Бессон осуществил возможность лицезреть знаменитостей на одном экране. Кроме того, в киноленте снялась знаменитая певица Рианна. Пусть картина и получила не совсем однозначные отзывы, многие критики отметили отличные визуальные эффекты и съемку.

Режиссер вновь решил сконцентрироваться на мире фантастики — в 2700 году космическим спецагентам Валериану и Лорелин придется разгадать межгалактический заговор. Фильм режиссер вновь снял по комиксам.

«Догмен» — 2023

Кадр из к/ф «Догмен», реж. Люк Бессон, 2023 г.

Последней картиной, над которой работал Люк Бессон, стал «Догмен», вышедший в прокат в конце лета прошлого года. Лента оказалась первой для режиссера после трехлетнего перерыва. Но все же относительно недолгое «отсутствие практики» не помешало Бессону вновь «напомнить о себе».

«Догмен» — картина о загадочном мужчине в инвалидном кресле, лучшими друзьями которого по ужасным стечениям обстоятельств являются верные псы. Фильм значительно отличается от недавних работ создателя — складывается впечатление, что режиссер вернулся к «истокам» своего творчества, заметно отойдя от фантастики и фэнтези. Люк Бессон вновь подарил поклонникам сложный и эмоциональный фильм, направленный на внутреннюю реакцию зрителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссера номинированного на «Оскар» фильма обвинили в плагиате.