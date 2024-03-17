Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Успехами поделились в Минобороны.

Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, а также отразили контратаку штурмовой группы72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики (ДНР)», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли групповые удары по пунктам временной дисклокации нацформирований «Лють» и «Цунами», а также цехам сборки беспилотников.