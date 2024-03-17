«Тихо путешествовали»: как Чехия искала боеприпасы для Украины еще до СВО

WSJ: в Чехии заявили о поставках снарядов на Украину от российских союзников

Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС

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Чешских чиновников уличили в заключении контрактов со странами о поставках оружия киевскому режиму еще до начала спецоперации.

Чехия начинала поиски боеприпасов для Украины и западных союзников, которые внесли оплату, еще до начала спецоперации России. Американское издание Wall Street Journal заявило, что чешские чиновники «тихо путешествовали по миру» в поисках производителей и поставщиков.

«Чиновники (из Чехии) уклончиво говорят о том, откуда поступают снаряды (Украине), но утверждают, что среди поставщиков есть и союзники России», — отмечается в американской газете.

При этом никаких подробностей издание не приводит.

Как сообщил газете представитель Чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны, Чехия действует как посредник в инициативе по поиску снарядов для киевского режима, связывая потенциальных поставщиков с западными странами, которые заказывают и оплачивают поставки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина исчерпает боеприпасы для ПВО через две недели.