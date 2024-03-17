Болезнь на двоих: какие инфекции человек может подхватить от своей собаки

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Следить за здоровьем своего питомца невероятно важно, иначе пострадать может не только он.

Каждый хозяин собаки должен внимательно следить за здоровьем своего питомца, заботясь о его гигиене и прибегая к профилактическим прививкам. Подхватив инфекцию, четвероногий друг может не только заболеть сам, но и заразить человека. Об этом агентству РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что существуют особо опасные болезни как для собаки, так и для ее хозяина. Например, бешенство, которое не лечится и приводит к летальному исходу. Заражение обычно происходит через слюну заболевшего животного. Именно поэтому стоит позаботиться о прививке для здорового пса.

«Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулезом», — добавил специалист.

Лишаем собака может заразиться не только от другого животного, но и от подстилки, на котором уже лежал зараженный питомец. Источником болезни становится и тронутая еда. Похожий тип инфицирования также у туберкулеза.

«Да, собаки тоже болеют туберкулезом, который они могут передать человеку. Заразиться питомцы могут через еду, например, съев мясо больного животного, воздушно-капельным путем от животного или человека. Птичий тип туберкулеза распространяется главным образом через фекалии», — объяснил кинолог.

Не соблюдая правила личной гигиены, порой человек подхватывает от больного пса эхинококкоз. Возникает оно из-за ленточных червей рода Echinococcus, которые вызывают поражение таких органов, как печень, легкие и мышцы.

Самой надежной защитой от всех болезней является профилактика — ежегодная вакцинация. Она требуется даже тем собакам, которые не выходят на улицу.

«Не принимайте решения об отмене той или иной прививки самостоятельно, всегда консультируйтесь с ветеринарным врачом, это поможет вам сохранить свое здоровье и здоровье вашей собаки», — предостерег Голубев.

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