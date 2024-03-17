SHAMAN отдал свой голос на выборах президента России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прежде, чем опустить бюллетень, артист перекрестился.

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов — Прим. ред.) проголосовал на выборах главы государства в Москве. Эксклюзивными кадрами с избирательного участка в столице делится 5-tv.ru.

Выборы президента России стартовали 15 марта и продлятся в течение трех дней, до 17 марта. В политической гонке принимают участие четыре кандидата: действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Чуть ранее свои голоса за кандидатуру будущего президента страны уже отдали Стас Михайлов, Филипп Киркоров вместе с отцом Бедросом, Диана Гурцкая и другие. SHAMAN посетил избирательный участок в третий день выборов: прежде, чем опустить бюллетень в урну, артист перекрестился.

«Готово», — произнес он, а затем поспешил отойти в сторону.

Раскрывать, за кого он отдал свой голос, исполнитель хита «Я — русский» предусмотрительно не стал, сославшись на личную тайну.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходят выборы президента России в Москве.