Как у Майли Сайрус: тренер назвала три упражнения для подтянутых рук

Тренер Соболь: несложную тренировку на руки стоит делать три раза в неделю

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Их возможно делать и дома — понадобятся лишь две бутылки с водой.

Многие стараются заботиться о своем внешнем виде и внимательно следят за фигурой, регулярно занимаясь спортом. Однако порой с определенными «зонами» возникают трудности. Так, добиться рельефных рук бывает очень сложно. Качественными упражнениями на плечи, бицепс и трицепс поделилась с газетой «Спорт-Экспресс» фитнес-тренер Елена Соболь, отметив, что руки станут такими же подтянутыми, как у американской певицы Майли Сайрус.

Эксперт подчеркнула, что добиться результата, как у знаменитости, вполне возможно, но придется запастись терпением. Упражнения подойдут как для спортивного зала, так и для дома. В руки необходимо взять гантели или бутылки с водой.

«Встаньте перед зеркалом и поднимайте вытянутые руки в стороны, не раскачивайтесь, делайте движения плавно и только руками. Вы должны чувствовать плечи. Сделать нужно три подхода по 15 повторений», — сказала Елена Соболь.

Второе упражнение будет задействовать бицепсы. Встаньте и зафиксируйте руки с грузом вдоль тела и начните постепенно сгибать их в локтях. При этом поворачивайте запястье к плечам. Повторяйте тренировку три подхода по 12 раз.

Третье упражнение разовьет трицепс. Возьмите в руки одну гантель и заводите ее за голову. Достаточно будет трех подходов по 15 раз.

Повторяйте эту небольшую тренировку три раза в неделю, однако помните, что при возникновении сильного дискомфорта следует сразу же прекратить занятия.

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