Свыше 4,3 млн москвичей проголосовали на выборах президента
Фото: Алеев Егор / ТАСС
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Жители столицы показывают серьезную активность в этом процессе.
Свыше 4,3 миллиона жителей Москвы проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в беседе с журналистами.
«На 08:00 выдано бюллетеней — четыре миллиона 354 тысяч 446, дистанционно проголосовали три миллиона 255 тысяч 229, бумажным бюллетенем воспользовались один миллион 99 тысяч 217 избирателей», — сказала она.
Кириллова добавила, что по состоянию на заключительный день голосования москвичи показывают серьезную активность, на избирательные участки приходит много граждан.
Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.
Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее 5-tv.ru писал, что начался последний день голосования на выборах президента в Москве. В 2024 году наблюдается беспрецедентный интерес избирателей к участию в определении будущего лидера страны.