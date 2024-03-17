Последний день голосования: как проходят выборы президента России в Москве

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В 2024 году наблюдается беспрецедентный интерес избирателей к участию в определении будущего лидера страны.

В Москве начался третий, заключительный день голосования на выборах президента России. За прошедшую ночь на 17 марта было выдано примерно 70 тысяч электронных бюллетеней. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

«За пятницу, субботу и прошедшую ночь воскресенья в столице уже проголосовали электронно 3,25 миллиона человек. За прошедшую ночь было выдано порядка 70 тысяч электронных бюллетеней», — сказал он.

Ковалев назвал беспрецедентным интерес со стороны россиян к президентским выборам в 2024 году. Этому способствует в том числе возможность проголосовать электронно. Высокий интерес наблюдается и у москвичей. Они предпочитают голосовать как в формате онлайн, так и на участках. Сегодня, в третий день, ожидаются очереди, отметил Ковалев.

Все участки в Москве открылись вовремя, а система электронного голосования работает стабильно. Все проходит штатно, ночью нарушений выявлено не было.

В то же время заместитель Ковалева Александр Асафов напомнил, что препятствование голосованию может быть расценено как уголовное деяние. Правоохранители и камеры видеонаблюдения следят за порядком на участках.

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них — Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее 5-tv.ru писал, что явка избирателей на выборах президента превысила 59%. А почти во всех регионах Дальнего Востока она составила больше 50%.