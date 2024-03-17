Трамп предрек США кровавую баню при его поражении на выборах

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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По мнению бизнесмена, сейчас Штаты находятся в упадке.

Бывший президент США и нынешний кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ждет кровавая баня, если он потерпит поражение на предстоящих выборах на должность главы государства, которые пройдут в ноябре. Это бизнесмен сказал на выступлении перед сторонниками в городе Дейтон штата Огайо.

Экс-глава государства считает, что сейчас США находится в упадке, но все поменяется, если он снова станет президентом.

«Мы снова сделаем США великой страной», — заявил бизнесмен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как у кандидата в президенты США Дональда Трампа могут отобрать победу. «Супервторник» (день проведения праймериз — Прим. ред.) стал воодушевляющим для бизнесмена, который с огромным преимуществом выиграл предварительные выборы в 14 штатах из 15.

Однако у противостоящего ему «глубинного государства» остается несколько вариантов проведения своего кандидата от республиканцев на президентский пост.