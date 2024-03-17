По анализам и интернет-тестам: можно ли определить продолжительность жизни человека

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

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Действительно ли, что информация о том, сколько нам отмерено, закодирована с самого рождения?

Существует мнение, что узнать продолжительность жизни человека можно с помощью различных калькуляторов в интернете. Есть возможность выбрать из десятков различных сервисов, включая те, которые были разработаны учеными. А также существуют разные анализы и генетические тесты.

Однако Почетный президент Ассоциации геронтологов и гериатров России, главный научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии, член Президиума академик РАН Владимир Шабалин утверждает, что, несмотря на современные достижения, это определить пока невозможно.

Эксперт отмечает, что продолжительность жизни закодирована в генах. Однако геном человека был расшифрован только в 2000 году, и мы все еще находимся на пути к пониманию его, сообщает портал aif.ru.

Безусловно, не стоит опираться на продолжительность жизни родителей, так как мы не знаем, какие хромосомы они передали своим детям при зачатии.

«Известно, что хромосомы меняют свою активность в течение жизни и при оплодотворении в разные годы передают своим детям разную генетическую информацию», — утверждает специалист.

Таким образом, у братьев и сестер из одной семьи могут быть значительные различия.

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