В России начался третий день голосования на выборах президента

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ

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Предварительные итоги ЦИК озвучит в 21:00 по Москве.

Третий день голосования уже начался на Дальнем Востоке. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Журналист отметил, что, скорее всего, в этом году будет установлен новый рекорд по явке на выборы в современной истории. За два дня она достигла 56%.

В 2012 году явка в ДФО составила 65%, а в 2018-м — почти 67%. В этом же году и вовсе на некоторых участках уже была зафиксирована 100%-я явка.

Статистика показала, что процент растет, если в регионе используют систему ДЭГ — например, на Камчатке проголосовали 90% избирателей за два дня. Это еще раз подчеркивает то, что избиратели высоко оценили ее преимущества.

Председатель УИК № 4281 в ДВФУ Олег Бутенко рассказал, что на его избирательном участке очень хорошие показатели.

«Очень хорошо, в первый день явка составила около 1700 избирателей. Второй день продолжили набирать это количество и к концу дня порядка 2900 избирателей посетили участок», — сказал он.

В Сахалинской области явка превысила 60%, нарушений еще не зафиксировано. В Магадане пришло проголосовать 56,5% избирателей — дополнительный приток людей ожидают в последний день голосования.

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД рассказали о работе зарубежных участков на выборах президента России.