Офис Зеленского оценил планы Запада по вводу войск на Украину

Жовква: речи о вводе иностранных войск на Украину сегодня не идет

Фото: www.globallookpress.com / Juan Moreno

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Власти Незалежной, как отмечается, «приветствуют любые инициативы Запада».

Украинские власти сейчас не рассматривают возможность ввода зарубежных войск на территорию страны. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Для этого необходимо соответствующее решение, все эти страны являются членами НАТО. Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом НАТО», — цитирует чиновника издание «Страна.ua».

Жовква отметил, что в любом случае Незалежная поддерживает любые инициативы от стран Запада, «способствующие усилению позиций ВСУ».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эммануэль Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине.