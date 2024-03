В Австралии и Новой Зеландии начались выборы президента России Сегодня, 3:56 Руслан Велишов 40 40

Фото: Telegram / Official channel for Russian Embassy in Australia / RusEmbAu

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

График работы участков — с 08:00 до 20:00.