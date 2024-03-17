Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Звезда попала под шквал критических комментариев.

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в передаче на одном из федеральных каналов — и уже наверняка пожалела об этом. На протяжении выпуска комик и телеведущий Азамат Мусагалиев позволял себе грубо шутить в адрес звезды.

«Вы вообще кого позвали? Шаляпина, Волочкову… Вы чего позоритесь? Дальше кого позовете? Мухтара? Кого?! Гоните ее обратно! Засуньте в пакет с Шаляпиным и выносите куда-нибудь! Вы ее соцсети видели?» — выпалил он во время выступления своей команды.

Юморист подметил, что Волочкова постоянно проводит время на шпагате. И неудачно, как многие считают, пошутил, что балерину первой «похоронят в треугольном гробу».

После этого зрители в зале разразились смехом, однако некоторые члены жюри были поражены этими высказываниями. В частности, Валя Карнавал и Сергей Жуков не скрывали своего удивления.

Волочкова, напротив, проявила себя на сцене сдержанно и достойно. Она делала вид, что вообще не понимает, о чем идет речь: выслушав тираду Мусагалиева, балерина взяла слово.

«Послушай, меня сюда пригласили как суперзвезду, и мы приготовили очень интересный номер на тему „Лебединое озеро“», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исхудавшая Волочкова сняла видео со скелетом во время визита к врачу.