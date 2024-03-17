«Буду сидеть с вытянутой»: Кудрявцева приняла важное решение после травмы ноги

Кудрявцева объявила о возвращении к работе после травмы ноги

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Ведущая совсем недавно перенесла тяжелую операцию.

Телеведущая Лера Кудрявцева возвращается к работе после травмы. В начале февраля звезда сломала ногу во время репетиции одного из проектов.

В тот момент у нее диагностировали разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости. Это действительно серьезные травмы, которые требуют длительной реабилитации.

Однако спустя месяц телеведущая все же решила вернуться к делам. Она написала в Telegram-канале, что 18 марта выйдет на работу.

«Ну, как выхожу… Буду сидеть с вытянутой ногой. Тем не менее, медленно вплываю в рабочие будни», — объясняет Кудрявцева.

Звезда перенесла операцию всего лишь три недели назад. После этого хирурги провели трансплантацию: вырезали сухожилие из голени и титановыми шурупами «привинтили» в колено — оперировали Кудрявцеву в стационаре госпиталя Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева пожаловалась на отсутствие возможности встать на весы.