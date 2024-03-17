Оказалось очень скромным: какое наследство оставил Александр Ширвиндт

KP.RU: наследство Ширвиндта включает две квартиры в Москве и дачу в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Что удалось выяснить после смерти звезды?

После смерти народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в сети начали активно дискутировать о том, как жена и единственный сын разделят имущество звезды.

Однако большая часть информации в интернете не соответствует действительности. Например, дом в Подмосковье, в котором так любил останавливаться Александр Анатольевич, ему никогда не принадлежал.

Но пользователи сети активно все равно размышляют, кому он достанется. На самом деле в собственности у актера были: комната площадью 14 квадратных метров, земельный участок площадью 1300 квадратных метров, квартира площадью 116,1 квадратных метра и половина квартиры площадью 69,2 квадратных метра, сообщает KP.RU.

Известно, что Ширвиндт и его жена Наталья Белоусова жили на «два дома» — в московской квартире и подмосковном доме. Их жилье в столице находится в высотном здании на Котельнической набережной с прекрасным видом на Москву-реку и огромным балконом, украшенным летом множеством цветов и растений.

Сразу после свадьбы Ширвиндт привел жену в свою комнату на Арбате, которая находилась в огромной коммунальной квартире, где жили еще 18 человек. Но спустя годы они переехали в свою собственную благоустроенную квартиру в высотке.

Любимым местом отдыха за городом для Александра Анатольевича с его женой стал загородный дом площадью 82 квадратных метров в поселке НИЛ (Наука, Искусство, Литература) в Истринском районе. Этот дом принадлежал только Наталье Николаевне, так как был унаследован ею от ее деда.

Несмотря на обсуждения, в семье артиста нет никаких споров. Все имущество Ширвиндта достанется сыну и супруге.

О смерти актера стало известно 15 марта. Артист скончался в больнице в возрасте 89 лет.

При этом 18 марта в Театре сатиры состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР. Затем он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николаев, Петросян, Лещенко, Калягин оплакивают смерть Ширвиндта.