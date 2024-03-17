Боец с противодронным ружьем сорвал атаку ВСУ в зоне спецоперации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_АСТРАХАНЬ

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Украинские боевики потеряли пять орудий и были вынуждены отступить.

Минобороны России рассказало о подвигах солдат, которые рискуют своей жизнью для выполнения боевых задач в рамках спецоперации.

Гвардии старший лейтенант Васили Рекун

В военном ведомстве сообщили, что гвардии старший лейтенант Василий Рекун выполнял боевые задачи по прикрытию подразделения войск от воздушного нападения противника.

ВСУ начали вести артиллерийский обстрел российских позиций. Во время битвы Рекун обнаружил БПЛА, который корректировал огонь противника.

В этот момент старший лейтенант оценил обстановку и применил противодронное ружье. После этого беспилотник ВСУ потерял управление и упал.

Однако на этом миссия Рекуна не закончилась. Военнослужащий продолжил разведку и обнаружил позицию вражеской артиллерии, которая вела обстрел частей ВС России.

Рекун выявил ее координаты и российская артиллерия незамедлительно открыла огонь по позициям ВСУ. Украинские боевики потеряли пять орудий и были вынуждены отступить — таким образом, Рекун сорвал контрнаступление противника.

Гвардии младший сержант Евгений Ялфимов

В Минобороны отметили заслуги и оператора отделения ПТУР гвардии младшего сержанта Евгения Ялфимова. Он выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской десантно-штурмовой бригады.

Противники пытались выбить силы России с занимаемых территорий. ВСУ вели артиллерийский и минометный обстрел, вскоре перейдя в наступление при поддержке бронегруппы.

Находясь под обстрелом противника, Ялфимов меткими выстрелами уничтожил три единицы вражеской легкобронированной техники. Уцелевшие боевики ВСУ поняли, что их наступление бессмысленно, и были вынуждены быстро отступить.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.