Десятилетие «​​​​​​​Русской весны»: как изменился Крым после воссоединения с Россией

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Жители полуострова 18 марта, как говорят они сами, вернулись домой. Этого дня ждали долго и приняли с оптимизмом. Как за десять лет изменился Крым? И как сегодня вспоминают референдум местные жители?

Мы встретились с героями Крымской весны и нашли того самого офицера и ту самую девочку, что стали прототипами самого известного памятника на полуострове. Репортаж — корреспондента «Известий» Мери Бадунц.

Крым. Ровно десять лет назад. День, который изменил все. Симферополь… Севастополь… Так же в Бахчисарае, Керчи, Феодосии и других городах. Приходили целыми семьями…

Анна и Вячеслав взяли с собой тогда еще пятилетнего Вадима. Младший Марк родился в том же году уже в России. Говорят, помнят день референдума как вчера.

«Столько российских флагов. Столько слов благодарности. Столько стремления людей поделиться своей радостью. Я, наверное, никогда не встречала», — рассказывает Анна.

Вспоминают — был солнечный день, избирательный участок на том же месте, что и сейчас. В бюллетене всего два вопроса. Через прозрачные урны выбор жителей был понятен.

«Самое печальное ощущение, что наши дедушки и бабушки не дожили до этого дня и не увидели, я думаю они были бы счастливы. Это было абсолютное ощущение возвращения домой», — вспоминает Анна.

А эти кадры в тот же день снял британский журналист Грэм Филлипс. После его непредвзятых статей для иностранцев, где рассказывал о желании жителей полуострова стать частью России, с ним прекратили сотрудничество все западные издания.

«Я снимал повсюду, люди были „за“. Это было время оптимизма, ожидания, это было очень дружно, позитивно», — рассказывает журналист.

Раньше Крым был обделен, теперь развивается, говорит преподаватель с 30-летним стажем Ирина Кучеренко. В 2014 она была председателем избирательной комиссии в школе, в которой работает до сих пор.

«Прежде чем открылся участок, стояла толпа людей, ждали очереди прийти проголосовать. С букетами цветов пели прямо вот здесь, танцевали, нас благодарили», — вспоминает она.

За десять лет полностью ликвидированы дошкольные очереди. Построили 163 детских сада, десяток школ. А все что разваливалось при украинской власти капитально отремонтировали. В том числе знаменитый «Артек», который в 2013 году был на грани закрытия.

Крымчане сказали свое слово так, что невозможно было не услышать, вопреки прогнозам и лживой информации они сделали свой выбор — вернулись домой, и за десять лет свой родной полуостров превратили в один из самых процветающих регионов России.

За эти годы в инфраструктуру полуострова инвестировано больше 1,5 триллионов рублей. В несколько раз вырос турпоток, открыто больше 60 отелей и санаториев. На развитие медицины направили десятки миллиардов. Построен современный многофункциональный медицинский центр имени Семашко. А чего стоит новый аэропорт, признанный самым красивым в России. Вместо разбитых дорог — Таврида, это не считая четырех тысяч километров просто отремонтированных.

И, конечно же, главный символ воссоединения с Россией — Крымский мост, который видно даже из космоса. Он уже шесть лет вдохновляет, в том числе и местных художников. Виктор Шестняк за это время написал с ним 80 картин. И пишет до сих пор, говорит — и на искусстве выбор крымчан отразился только положительно.

До 2014 года в Крыму не ухаживали за памятниками великой отечественной, без внимания оставались достопримечательности эпохи Крымского ханства, Российской империи, советского периода. Сейчас все приведено в порядок.

«Именно в годы российского Крыма был установлен памятник дважды герою советскому союза Аметхану Султану в центре города. Это памятник, который очень долго ждали», — отметила кандидат исторических наук Эльвина Сеитова.

Еще один новый памятник — «Вежливым людям» стал одной из главных достопримечательностей Симферополя. Сделана по знаменитым кадрам 2014 года, они облетели весь мир. Военный дарит девочка Ане шоколадку, она в ответ обнимает его. Тот самый вежливый человек — Михаил, сейчас выполняет задачи в зоне СВО, прибыл домой для получения офицерского звания. Совсем недавно он впервые за долгие годы встретился с Аней. И снова объятия и подарки. Теперь планируют встречаться чаще, несколько часов они говорили обо всем подряд.

«Мы постоянно на связи, списываемся. Мы с Аней хорошо общаемся, по видеосвязи созваниваемся, с командировки ей отписываюсь, девочка очень умная, учится, воспитанная», — рассказал Михаил.

Не пожалел ни о чем и Владимир Тюнин, который на митинге перед референдумом убрал желто блокитный флаг с Севастопольского горсовета, как оказалось навсегда. Говорит, фактически, спасли Крым.

«Сохранил жизнь моим родным, нашим семьям и в принципе, действительно, поднялся уровень патриотизма в России, и это не пафосные слова, это действительно благодарность тех людей, которые многие годы пожертвовали», — подчеркнул он.

И все местные жители, которые вышли на улицу с российскими триколорами сразу же после объявления результатов референдума, дали понять, ждали этого давно. А в новый общенациональный праздник — День воссоединения с Россией — видно, крымчан ждала вся страна.

Крымская весна, или как ее по прошествии десяти лет точнее называть Русская весна, стала рубежным этапом в развитии нашей страны. В ответ на санкции нам «пришлось» поднимать наше сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность. Чисто для справки, производство аграрной продукции выросло с 2014 года на треть, а экспорт — в два раза. То есть мы не только смогли себя накормить, но и увеличили поставки за рубеж, сейчас наступает новый этап развития для страны, переход на новые технологические рельсы.

Амбициозные задачи поставил президент в своем послании Федеральному собранию в конце февраля. Не случайно в самом начале своей речи Владимир Путин напомнил про то вдохновение и ту уверенность, что вселила Русская весна. Если мы смогли отстоять свое, значит, нам по силам и преумножить.

Два самых наукоемких и самых революционных проекта — строительство высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург и запуск на орбиту собственной космической станции с ядерным челноком у причала. Обе программы получили на этой неделе «зеленый свет».

Но эти мега-проекты нужны не сами по себе, чтобы было, а как локомотивы для развития промышленности, для развития технологий, чтобы в конечном итоге сделать жизнь каждого россиянина комфортнее.