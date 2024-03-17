Ситуация критическая: поддерживавшие Украину страны НАТО оказались на краю экономической пропасти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nelvin C.Cepda; 5-tv.ru

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Богатейшие члены альянса бьют тревогу — запасы вооружения стремительно иссякают на фоне постоянных просьб о помощи из Киева.

Строительство баз НАТО похоже на рост раковой опухоли или распространение какой-то заразы. Однако COVID победили и тут найдется противоядие. Репортаж — корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Юбилей с размахом стальных крыльев. В такой день от западной военщины тем более не стоило ждать мирного неба над головами. Так же и четверть века назад — Североатлантический альянс буквально врывался в пространство этих отколовшихся от советского блока республик.

Чехия, Польша и Венгрия 12 марта 1999 года первыми переходят под НАТОвские знамена и тотальный американский контроль.

«Я убежден, что мы сможем сделать Европу более демократической, процветающей, свободной и безопасной», — уверял тогдашний президент Штатов Билл Клинтон.

В Праге есть даже место, где можно как следует «поплясать под американскую дудку» — любимый джаз-клуб президента Клинтона. Он и теперь, будучи приглашенным на торжества, не упустил возможность посетить вечеринку — в этом смысле есть еще порох в пороховницах, чего, конечно, не скажешь о действующем американском лидере. Хотя даже он умудрился одним выстрелом убить сразу двух зайцев — премьер-министр и президент Польши в честь праздника сами примчались к нему на ковер.

«Европейские правительства покорны Соединенным Штатам, стоят перед ними на коленях. Потому что США и есть настоящий хозяин НАТО», — объясняет ученый Пако Арнау.

После распада Советского Союза альянс должен был стать лишь рудиментом Холодной войны, противостоять ведь, вроде как, больше некому. Обещали не расширяться и не строить новых военных баз.

«Ни на дюйм — это то, что сказал госсекретарь Бейкер», — вспомнил Харли Шлангер, вице-президент института Шиллера в США.

А на деле — уже восемь волн расширения и настоящий девятый вал в виде вступления государств Северной Европы — Финляндии и Швеции, чей флаг на этой неделе также демонстративно, как и все остальные, вывесили в Брюсселе над новой штаб-квартирой альянса, которая разрасталась за эти годы вместе с самим НАТО.

Агнета Норберг — всю свою жизнь боролось за сохранение нейтрального статуса Швеции. И сейчас не сдается.

«Те, кому это выгодно, — это военно-промышленный комплекс. Они очень рады таким обстоятельствам. Знаете, когда рухнула Берлинская стена, производители оружия потеряли врага в лице Советов. Очень нужного им врага. Поэтому за короткий миг в 90-е годы, когда стена пала, им пришлось изобрести нового врага», — объясняет шведская активистка.

И этим врагом была назначена Россия

«Они этого и не скрывают: альянс ориентирован все время будет на поиск такого внешнего противника, чтобы обосновать свое существование», — объясняет Сергей Ермаков, ведущий аналитик Российского института стратегических исследований.

«И здесь движет ими не просто страх перед Россией, а страх перед тем, что их собственный народ не захочет тратить больше денег на оборону, если из России не будет создан имидж врага», — поясняет вице-президент института Шиллера США Харли Шлангер.

Особенно рьяно с этим справляются те самые новобранцы образца 1999 года. Руководству Польши по случаю юбилея была поручена особая миссия — поставить очередной рекорд в раздувании военных бюджетов.

«За безопасность приходится платить. Именно поэтому я считаю необходимым, чтобы все страны НАТО увеличили свои расходы на оборону до трех процентов от ВВП», — отдал соответствующее распоряжение президент Польши Анджей Дуда.

Но что за прошедшие 25 лет дало самой Польше столь расточительное членство в НАТО? Самые печальные итоги подводит адмирал польского ВМФ: его флот напоминает разве что музей под открытым небом. А сколько за эти годы сожженных НАТОвских флагов и антинатовских шествий в европейских столицах!

В центре той же Праги не раз собиралась многотысячная толпы противников альянса. Для них НАТО как гигантская финансовая пирамида, а новые участники, как вкладчики, которые сами вряд ли когда-нибудь получат хоть какие-то дивиденды.

И вот уже даже богатейшим членам альянса, таким, как Германия, свои тылы прикрывать нечем. Не хватает персонала, военные стареют, а бундесверу не хватает элементарного — оборудования и запчастей.

Все это следует из нового отчета парламентской комиссии: 171 страница полной недееспособности немецкой армии. Воевать здесь никто не готов.

«Для меня исключены поставки таких систем дальнобойного вооружения, которые были бы связаны с задействованием германских солдат, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер ФРГ не хочу переступать. Поэтому я принял решение и объяснил свою позицию», — заявил Олаф Шольц.

В рядах самого депутатского корпуса тоже разброд и шатания.

«Не пора ли нам не только поговорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну, а затем положить ей конец?» — заявил председатель фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених

Геополитический разлом наметился и между некогда ближайшими и давними союзниками по НАТО — Германией и Францией. Приезд Эммануэля Макрона в Берлин в конце недели ознаменовался вот такими заголовками в прессе: «Немецко-французская дружба вызывает неловкость, а то и недомогание и даже тошноту».

При всех признаках именно дружественного визита звучит даже военный оркестр, но перед ведомством федерального канцлера так и не вывесили французский флаг, как будто бы в нарушение протокола.

Нерешительность Шольца на фоне угроз Макрона отправить на Украину войска ознаменовали первую за год встречу, так называемого «Веймарского треугольника», который любовным явно не назовешь.

Вот уже и третий постоянный участник этого экстренного формата подоспел — польский премьер, сразу, кстати, после визита в США, как по команде, поумерил и свой пыл.

«Польша не предполагает направить свои подразделения на Украину», — подтвердил премьер-министр Дональд Туск.

Хотя именно на оголтелость прибалтов у Франции были особые виды. LeMonde пишет, как еще в конце февраля за стаканом виски, бравируя перед кучкой гостей в Елисейском дворце после очередной утечки, Макрон задумал свой поход на Москву.

Мы попросили одного из лидеров французской оппозиции ответить на принципиальный вопрос — в себе ли был глава Пятой республики.

«Это безответственные заявления Макрона. Потому что мы, французы, должны стремиться только к мирным переговорам, а не к постоянной эскалации. Мы эскалируем, мы посылаем танки, самолеты, ракеты дальнего действия, а теперь и солдат. Все это не имеет смысла. Это действительно тревожно и не способствует миру. Это не отвечает интересам Франции», — объяснил французский аналитик Флориан Филиппо.

Так что, это одновременно и военная, и личная эскалация у Макрона. Более того, он сам не очень психологически уравновешен, и это, пожалуй, тревожит даже больше, чем все остальное.

Сам по себе украинский конфликт — как еще одно свидетельство, что НАТО — это уже давно не про оборону, а как раз про нападение ради денег буквально на крови. Те, кто знаком с альянсом изнутри — подтверждают.

«НАТО превратилась из ассоциации для предотвращения войны в оружейное крыло экономических интересов Уолл-стрит. Именно они владеют большинством производителей оружия в западном мире. Война — это бизнес. И чем больше НАТО хочет войны, тем больше концерны зарабатывают на продаже оружия», — объясняет полковник НАТО в отставке Хосе Антонио Алькаиде.

Взносы членов альянса растут, достигая немыслимых пределов. Только за прошлый год — более трех миллиардов евро. Чем шире становилось НАТО, тем больше Запад развязывал войн. Кровавые бомбардировки Югославии, интервенции под вымышленным предлогом в Ирак, Иран, Ливию и Афганистан, откуда США в итоге уходили с позором.

«НАТО на самом деле более эффективно не может решать вопросы: будь то югославский конфликт, операции в Ливии, операции в Афганистане, все из которых закончились для Штатов фиаско», — объясняет эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

И Джо Байден, на чье президентство пришлось последнее бегство из Афганистана как будто бы неслучайно на днях оговорился и про Украину, опять перепутав названия государств

«Нам не стоило лезть на Украину. Ой. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан», — заявил он.

Вот так символично он заранее внес и нынешний конфликт в список военных ошибок Запада.