Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Боевиков ВСУ постоянно теснят — так, что им головы не поднять.

На этой неделе в Петербурге контрразведка задержала четырех злоумышленников, которые по заданию военной разведки Украины планировали отравить солями тяжелых металлов гуманитарную помощь на Донбасс.

Уже один грамм вещества смертельно опасен, а они раздобыли и изготовили 20 килограммов отравы. О чем говорят эти попытки массового отравления?

О том, что дела у киевского режима на поле боя все хуже, и они все охотнее прибегают к методам откровенного террора. Но это не поможет, уверен военкор «Известий» Александр Федорчак.

Купянское направление — линия соприкосновения постоянно в движении. И примечательно, что только в одну сторону — противника.

А это противник огрызается от злости. Но так прицельно ВСУ бьют уже очень редко — нет времени выбрать удобную позицию, навестись тщательно и снайперски ударить.

Их постоянно теснят — так, что головы не поднять. Более осторожны, но не менее результативны российские бронегруппы.

Боевые машины пехоты на задание всегда выезжают еще затемно и стреляют всегда из нового укрытия. Выстрел, мгновенная корректировка и снова удар по новой цели.

Огневую позицию покидаем максимально в спешке. Потому что БМП отстреляла полный боевой комплект и, как показывает практика, сразу начинает запускать ударные дроны и охотиться за машиной.

«Над нами зенитчики сбили камикадзе, который уже заходил на нас. Он упал в 30 метрах от машины», — отметил командир бронегруппы с позывным «Вект».

Но дроны враг тоже использует скорее от безысходности — снарядов почти нет. А любое передвижение техники — это риск.

Ведь артиллерийские орудия группировки «Запад» практически не замолкают. Купянское направление для ВСУ вскоре может превратиться в очередную мясорубку, ведь наши войска отступать не намерены.

Воздух Украины вреден для здоровья иностранных наемников. Каждый третий не выдерживает, умирает.

Вот свежая статистика: всего за время СВО на Украину приехало более 13 тысяч иностранных военных, без малого шесть тысяч из них уничтожено.

Фактически, каждый второй. В ТОПе и по числу прибывших, и по числу убывших — поляки и грузины, далее — американцы, канадцы, британцы, немцы.

Французы, как бы они ни скромничали, тоже есть. И счет ликвидированных галльских петухов уже пошел на десятки.

Нетрудно заметить, что основные поставщики наемников — страны НАТО, либо, государства находящиеся в партнерстве с альянсом. Ничего удивительного, тактика избитая — накинуться всем скопом.

Так у них получилось в Югославии, Ираке, Ливии — эти страны разрушили. Клыки сломали о российскую армию на российской земле.

«Этот так называемый золотой миллиард на протяжении веков, 500 лет, практически паразитировал на других народах. Нашу борьбу за свою независимость и истинный суверенитет они связывают со своими чаяниями на свой собственный суверенитет и независимое развитие. Но это усугубляется тем, что в западных элитах очень сильно желание заморозить существующее несправедливое положение вещей в международных делах. Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — отмечал президент России Владимир Путин.

Бал вампиров — это не образное выражение, если посмотреть на фотографии Джо Байдена на банкете по сбору средств на избирательную кампанию. Эти фотографии, понятно неофициальные не с сайта Белого дома, уже разошлись на мемы.

На Кубани окончание «бала вампиров» восприняли практически буквально и сожгли чучело «вампира Байдена». Ну а что, Масленица же.

Шутки шутками, но НАТО еще дышит и чует кровь, а, значит, будет делать все, чтобы разжигать бойню на территории Украины. Стращают — 300 тысяч солдат готовы слететься со всего североатлантического мира в Польшу на полигоны.

Симптоматично, что эти пугалки мы слышим именно в дни, когда НАТО отмечает 25-ю годовщину четвертого расширения. Казалось бы — чего тут такого, четвертое расширение.

Но именно 1999-м альянс шагнул на чужую территорию, земли бывшего соцблока — Венгрия, Польша и Чехия поддались гипнотическому зову Вашингтона. Тем самым была нарушена «красная линия», были нарушены обещания советскому руководству не расширяться на Восток.

Строительство баз НАТО похоже на рост раковой опухоли или распространение какой-то заразы. Ну ничего, COVID победили — и тут найдется противоядие.