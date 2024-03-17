Люди пошли еще активнее: планы Украины сорвать выборы в Белгородской области с треском провалились

Фото, видео: Alexander Zemlianichenko / ТАСС; 5-tv.ru

Ни страха, ни паники нет — напротив, угроза извне только сплачивает жителей.

В попытке посеять панику ВСУ продолжают наносить удары по городам и поселкам приграничья. Репортаж из Белгорода военкора «Известий» Александра Сафиулина.

Суббота, полдень — на спальный район Белгорода вновь летят киевские ракеты. Большую часть наше ПВО перехватывает, но несколько проскочили.

Известно о двух погибших, а три человека пострадали, сейчас находятся в больнице. Белгородская область уже неделю под обстрелами со стороны Украины.

Вот еще одна поврежденная стена, плитка раскидана. То есть разлет осколков был на десятки метров вокруг.

Вот в этом доме у некоторых выбило стекла. А здесь снаряд попал прямо в грузовик, припаркованный у подъезда.

ВСУ били из реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. А ранее атаковали Белгород беспилотниками.

«Ситуация достаточно сложная и в городе, и в Белгородском районе. Конечно, вопрос безопасности для всех нас самый главный», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Иначе как акциями устрашения мирного населения эти обстрелы назвать нельзя. ВСУ целятся по жилым домам больницам и школам, в которых по традиции размещаются участки для голосования.

Цель — сорвать выборы, но происходит все ровно наоборот, люди идут еще активнее.

«Наоборот, нас эти ракеты к выборам подтолкнули. Выборы должны быть проведены по-любому, мы все вместе, моя семья проголосовала», — сказал житель Белгорода Андрей.

А это кадры из Красной Яруги — поселок у самой границы области. Здесь также высокая активность избирателей, и разве что повышенные меры безопасности для членов избиркомов, которые проводят выездное голосование.

А ведь были еще и попытки прорыва нашей границы — атаковали рубежи террористы из РДК*. Предателям, которые перешли на сторону Украины, наши солдаты дали сокрушительный отпор.

Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили в прошлом году, они не достигли.

В желание показать покровителям свои успехи перебежчики даже записали видео, что якобы захватили одно из российских сел в Курской области. Но обман быстро раскрыли сами громадяне.

Жители Незалежной в кадре увидели знакомые постройки в украинском селе Рыжевка Сумской области. Ответ наших бойцов не заставил себя долго ждать.

А у противника без потерь не обошлось. Экипаж вылетает из объятой пламенем техники и бросается в рассыпную.

Так же при попытке прорыва села Козинка была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Коллаборационисты и беглые предатели, которые воюют на стороне ВСУ и курируются украинскими спецслужбами, в первый день бессмысленной вылазки потеряли 250 человек, семь танков, столько же американских БМП, две пушки и несколько самоходных орудий.

За три дня боев нашими войсками было уничтожено почти 700 террористов. Ни одной цели они, разумеется не достигли.

А вот и лучший ответ на попытки запугать белогородцев — явка в области более 76%, это данные местной избирательной комиссии. Честно говоря, до сих нельзя понять, на что рассчитывали в Киеве, устраивая эти набеги на границу.

Они что не знают, на кого нападают? С XVII века эти земли были опорным краем державы — русское приграничье с первых дней конфликта на Донбассе принимало беженцев с Украины, десятки тысяч семей помогали ополченцам Донбасса.

Могли ли они не дать отпор сейчас, когда решается судьба страны, могли ли испугаться? Ответ очевиден.

Вот кадры, которые мы получили из поселка Красная Яруга Белгородской области в десяти километрах от границы с Украиной. Видно, что приняты повышенные меры безопасности, участки оборудованы укрытиями, а члены избирательных комиссий в бронежилетах.

Но ни страха, ни паники нет, напротив, угроза извне только сплачивает белгородцев. То же самое происходит в Донбассе и Новороссии.

Для них это вообще первые выборы президента России, в которых они принимают участие. Донецкая народная республика, явка более 86% — одна из самых высоких по стране.

Херсонская область — чуть пониже, но тоже прилично — почти 70%. Запорожская область не отстает — почти 73% по итогам двух дней.

Наконец, в Луганской народной республике почти 64%. В регионе несколько раз объявляли ракетную опасность.

Этим трехдневным мартовским голосованием новые регионы завершают свою политическую интеграцию в состав Российской Федерации.

* запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.