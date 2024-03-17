«Гражданский долг»: жители регионов России поделились впечатлениями от голосования

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Раньше всех отметки в бюллетенях поставили избиратели на Дальнем Востоке. В Хабаровске людей было так много, что в дверях даже стало тесно.

В регионах постарались превратить процесс голосования в весенний праздник, тем более, что даты совпали с широкой Масленицей. Корреспондент «Известий» Александр Солодков все увидел своими глазами.

Свой судьбоносный выбор Алина в этот день сделала дважды: новая семья в Казани зародилась прямо на избирательном участке: как только невеста заполнила бюллетень.

«Алина, я люблю тебя! Ты станешь моей женой?» — спросил жених, как только будущая невеста развернулась к нему, чтобы уступить место у КОИБа.

Светившаяся от счастья жительница Казани ответила согласием.

А вот молодожены из Екатеринбурга: они успели скрепить отношения до процедуры голосования. Дальше — первое и пока что самое короткое «свадебное путешествие» — из ЗАГса прямо на избирательный участок.

«Родные и близкие спокойно к этому отнеслись. Они знают, что я активной гражданской позиции», — рассказывает новоиспеченная супруга, Елена Жилецкая.

Три дня голосования, свыше девяноста тысяч избирательных участков: от острова Врангеля в Ледовитом океане до новых российских регионов.

Раньше всех отметки в бюллетенях поставили избиратели на Дальнем Востоке. В Хабаровске людей было так много, что в дверях даже стало тесно.

«У меня есть дети, у меня есть внуки, я за них переживаю: как они будут жить, и что у них будет дальше», — рассказывает житель Хабаровска Андрей Адугин.

А это уже остров Русский в Приморье — один из крупнейших университетских центров страны. Среди голосующих — много молодежи. И вновь — очереди.

Якутия, Сахалин, Забайкалье — картина везде одна и та же. Неподдельный интерес к выборам президента подтверждают и международные наблюдатели.

«Очень отработанный процесс голосования. Он и прозрачный и честный. Это сильно отличается от выборов в Новой Зеландии», — рассказывает журналистам Грег Соберс, один из международных наблюдателей.

Есть представители и от Европы — те, кто не побоялся гонений на Родине. Ведь рассказывать о России честно и объективно на Западе давно стало дурным тоном.

«Я приехал сюда, чтобы наблюдать за выборами, и я тоже журналист. Могу сказать, что я против нынешней политики Макрона, против тех слов, что он говорит. Мы уже были в двух или трех избирательных участках и общались там с людьми. все они были очень рады началу голосования», — объясняет Кристиан Арсен Роберт-Ноэль Ро, международный наблюдатель из Франции

При этом грубейшие нарушения законных прав россиян внутри ЕС на Западе предпочитают не замечать. Откровенно враждебная и русофобская политика стран Прибалтики вынудила открыть пункты для голосования в приграничной зоне в Калининградской области. Люди приходили на участок пешком, предварительно выдержав настоящий допрос литовских пограничников.

«Допрашивали, спрашивали не только цели визита, а за кого голосовать будете — даже такое спрашивали. Я говорю — какое дело, голосование тайное», — поведал журналистам один из местных жителей на условиях анонимности.

Россияне, проживающие за границей, просят не показывать их лиц, опасаются репрессий в так называемых «демократических» странах. Атмосферу тотального запугивания культивируют и эстонские власти: уже который день по местным радио и телеканалам граждан России стращают «последствиями» за участие в выборах.

«Это мой гражданский долг. Слышала, что многие хотят прийти проголосовать. Хотя там говорят, что лучше не ходить. По радио говорили, что будет тщательный досмотр, по местному радио предупреждали людей, что не надо голосовать. Я родилась в Эстонии, гражданство российское. Живу в Нарве. Пограничников обманула, сказала, что в магазин иду. Потому что страшно», — рассказала одна из местных жительниц Татьяна Никандрова.

Посольства России в Латвии, Литве и Эстонии — под пристальным взором прибалтийских полицейских. Всех посетителей готовы занести в списки неблагонадежных. Люди боятся беззакония и депортации, поэтому идут сотнями на границу, выстаивают очереди, выдерживают допросы с пристрастием и придумывать уловки, чтобы воспользоваться конституционным правом отдать свой голос.

На вопиющую ситуацию уже обратила внимание российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она лично приехала в Ивангород, чтобы выслушать всех этих людей — чтобы было что рассказать в ООН.

«Я со своей стороны как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с требованием не просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшие нарушения международных норм права, но и предпринять меры, чтобы это не повторилось», — заявила она.

Совсем по-другому себя чувствуют бывшие подданные Германии, переехавшие из ФРГ в Нижегородскую область. Ремо и Биргит Кирш получили российское гражданство накануне президентских выборов. И в первый же день отправились на избирательный участок.

«Для меня было очень важно прийти сюда и сделать свой выбор. Когда был гражданином Германии, я регулярно ходил на выборы, но делал это с мыслью, что ничего не изменится. Сейчас я пришел на выборы и точно знаю, что выберу того человека, который нашу жизнь сделает хорошей, сделает все возможное для этого», — объяснил Ремо Кирш, житель Нижегородской области.

Голосует за кандидатуру президента действительно вся страна. Даже там, куда добраться порой очень непросто. Сотни километров на снегоходе по тундре преодолела семья ямальских кочевников, чтобы выбрать главу государства, с которым страна продолжит путь к светлому будущему.

«А вдруг все зависит от нашего голоса? Поэтому мы решили приехать и проголосовать уже здесь», — объясняет одна из местных жительниц.

Совсем другая погода, но такой же гражданский климат — в Краснодарском крае.

«Моя задача — показать детям, насколько это событие будет влиять на их дальнейшую судьбу. Хочешь уверенных смелых детей сегодня? Приди и голосуй», — рассказывает жительница региона Дарья Марухно.

Российским космонавтам на МКС принять участие в выборах помогали доверенные лица на Земле. Именно они поставили отметку в бюллетенях для голосования.

Особое внимание в эти дни приковано к тем, кого действующий президент — Владимир Путин — назвал новой элитой страны. В Татарстане на участке тепло приветствовали командира легендарного танка «Алеша» — героя России Расима Баксикова. В неравном бою его экипаж сумел одолеть целую колонну украинской бронетехники.

«Мы живем в большом государстве, и этим государством должен управлять не просто способный и сильный человек, а мощный, глыба», — поделился своими мыслями Расим Баксиков, Герой России.

Отдать голос за кандидата россияне могут не только по месту регистрации, а на любом подходящем участке.

«Все три дня голосования в Екатеринбурге будут действовать 600 избирательных участков, в том числе 25 временных. Один из таких пунктов голосования открыт в аэропорту Кольцово, чтобы сделать свой выбор могли сотрудники воздушной гавани и люди, которые путешествуют по стране», — объясняет корреспондент Кирилл Солодков.

Учитывая цифры первых дней голосования, явка на этих президентских выборах может стать рекордной. Впрочем, предварительные данные станут известны 17 марта ближе к ночи. До этого времени участки будут открыты каждый день с восьми утра до восьми вечера.

В выходные киевский режим предпринял неудачные попытки омрачить президентские выборы в России. С начала недели в стране усилились атаки на русское приграничье. Дроны и снаряды ВСУ посылают на территории Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Ростовской областей. Все атаки успешно отражает российское ПВО. Попытки прорыва боевиков через границу на территорию Белгородской области в четырех местах были успешно отбиты.

Все поползновения ВСУ запугать российских граждан изначально были обречены на провал. Об этом в пятницу президент России Владимир Путин заявил на совещании Совета Безопасности РФ.

«С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет», — указал Путин.

Какие колоссальные силы и средства для этой, по сути, пиар-акции задействовал киевский режим! Свыше двух с половиной тысяч боевиков, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин, — и все этот под прикрытием артиллерии, дронов и остатков авиации. При этом Зеленский плачется, что ему не хватает ни денег, ни солдат, ни вооружений на фронте. Но тут, разбивая лбы о границу, ВСУ потеряли более полутора тысяч боевиков и почти всю технику.

Большую роль в своевременном обнаружении противника сыграли дроны наблюдения, что позволило наносить упреждающие удары по скоплению боевиков на подходе. Врага встретили из всех калибров.

Ранее 5-tv.ru писал, как жители новых регионов России голосуют на выборах президента.