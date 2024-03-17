ВКС России нанесли массированный удар по базе террористов в Сирии
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Боевики понесли значительные потери в живой силе и материальных средствах.
ВКС России ударили по базе террористов из Эт-Танфа, в результате которого боевики понесли большие потери. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«15 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор», — сказал военный.
Он также сообщил, что проамериканская коалиция три раза за прошедшие сутки нарушила протокол деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Также в районе Эт-Танф зафиксировали два нарушение парой истребителей Typhoon.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России задержаны 49 подозреваемых в финансировании террористов Сирии.