В Петербурге 103-летняя блокадница приняла участие в выборах президента

Фото: Telegram / Ирина Потехина / schoolbell

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Она даже надела ради этого любимое платье.

Пережившая блокаду Ленинграда 103-летняя Надежда Строгонова проголосовала на выборах президента России. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в Telegram-канале.

«Наша блокадная учительница, надела на голосование свое самое нарядное и любимое платье. И неважно, что процедура проходила на дому. Все равно для нее отдать голос за будущее страны — настоящий праздник», — написала она.

Вице-губернатор отметила, что Строгонова стала первым Почетным гражданином Санкт-Петербурга, которая получила это звание в возрасте старше 100 лет.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что итоговая явка на второй день выборов президента превысила 58%.