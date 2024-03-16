Компания Маска собирается создать сеть спутников-шпионов для разведки США

Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Wajda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По данным журналистов, сумма контракта составляет почти два миллиарда долларов.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX работает над созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках секретного контракта с разведкой США. Об этом сообщили источники агентства Reuters.

По информации издания, SpaceX получила контракт еще 2021 году. Его сумма составляет почти два миллиарда долларов.

Если у организации получится выполнить заказ, американская армия сможет намного быстрее обнаруживать цели практически в любой точке мира, говорится в материале. При этом неизвестно, когда спутники-шпионы заработают.

В SpaceX же на запрос журналистов не ответили. Источники утверждают, что спутники смогут найти любую цель на Земле и передать данные американской разведке и военным.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США начали расследование после слухов о применении Россией Starlink.