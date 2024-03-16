Конец близок: Украина исчерпает боеприпасы для ПВО через две недели

Telegraph: ВСУ могут потратить остатки боеприпасов для ПВО к концу марта

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Положение ВСУ стало особенно критическим.

Уже к концу марта ВСУ могут потратить все остатки боеприпасов для систем ПВО. Об этом сообщило британское издание The Daily Telegraph.

«Украина, как стало известно, испытывает такие проблемы с боеприпасами, что у нее закончатся ракеты для противовоздушной обороны своих городов уже к концу месяца», — говорится в публикации.

Издание отметило, что ВС России таких проблем не испытывают, превосходя противника по количеству вооружения.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему потеря ЗРК Patriot становится все большей проблемой для Украины.