Фото: ИЗВЕСТИЯ / Антон Лавров

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Украинские боевики были раздавлены и отброшены.

Военные уничтожили 550 диверсантов ВСУ, пытавшихся атаковать приграничные регионы России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что президент России Владимир Путин регулярно получает доклады об участившихся в последнее время попытках украинских боевиков атаковать Белгородскую и Курскую области.

«Все атаки отражены. Из 2,5 тысячи диверсантов 1,7 тысячи были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек», — заявил Песков.

Он напомнил, что в ночь на 16 марта ВСУ предприняли попытки пересечь российскую границу в Белгородской и Курской областях, но были остановлены военными армии России.

Путин уже комментировал последние атаки ВСУ на приграничные регионы. По мнению президента, эти действия связаны с тем, что Украина терпит поражение на поле боя и хочет отвлечь от этого внимание, а также помешать выборам в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска ударили по скоплениям украинских боевиков рядом с Белгородской и Курской областями.