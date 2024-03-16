Машина вспыхнула на парковке концертного зала в Подмосковье во время премии «Виктория»

Машина вспыхнула на парковке концертного зала в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Судя по видео, к настоящему моменту огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание.

Автомобиль загорелся на парковке Live Арена во время проведения премии «Виктория» в Подмосковье. Кадры с места имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Судя по видео, к настоящему моменту огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание. Машину тушили пеной — она обильно находится как в салоне, так и рядом с автомобилем.

О пострадавших в настоящее время не сообщалось. Причины инцидента предстоит установить компетентным органам.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Фестивальной улице.

Судя по кадрам с места, в результате авто перевернулось. Предварительной причиной инцидента стал взрыв газового баллона.

На месте происшествия работали экстренные службы. В результате взрыва машины пострадал один человек.