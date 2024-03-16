Жители Новосибирска активно участвуют в выборах президента вопреки метели

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Как сибиряки преодолевают последствия непогоды?

Избиратели в Новосибирске продолжают голосовать на выборах президента России, несмотря на сильную метель, начавшуюся в регионе 16 марта. Одна из местных жительниц поделилась, что для жителей области снежная погода никогда не была препятствием, если есть какие-то важные дела.

«Это гражданский долг мой, и почему я должна быть обделенной? Я, конечно, пришла и проголосовала, хотя я сегодня на больничном», — отметила избирательница.

По ее словам, каждый должен заранее позаботиться о том, чтобы были созданы все условия для голосования. В шутку местная жительница также добавила, отвечая на вопрос о погоде, что такой мороз полезен для кожи лица.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования составила 82%.