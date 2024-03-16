В Москве запустили горячую линию для защиты от мошенников на выборах

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Городской онлайн-проект «Перезвони сам» работает больше года.

В Москве в рамках сервиса «Перезвони сам» запустили горячую линию по вопросам противодействия телефонному мошенничеству.

Специалисты в том числе рассказывают, что делать, если во время выборов горожанину поступают угрозы от неизвестных лиц. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В администрации города отмечают, что второй день голосования в Москве проходит в штатном режиме, однако зафиксированы случаи сообщений и звонков от злоумышленников.

«Такие звонки являются провокацией. Горожан призывают не предпринимать действий, к которым их могут склонять мошенники, и быть предельно бдительными», — подчеркивается на сайте.

Городской онлайн-проект «Перезвони сам» работает больше года. Он создан правительством Москвы совместно со столичным главком МВД, чтобы помогать жителям бороться с аферистами.