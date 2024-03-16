«Мы выяснили»: Памфилова сообщила, кто управляет провокаторами на избирательных участках

Памфилова: указания портить бюллетени приходят с Украины и из Европы

Фото: Река Александр / ТАСС

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Преступники пытаются помешать избирательному процессу в России.

Указания портить бюллетени на избирательных участках приходят с Украины и некоторых европейских стран. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Мы выяснили, что все эти звонки идут из кол-центров, которые расположены на территории Украины и некоторых европейских стран», — сказала глава ЦИК в информационном центре комиссии.

По словам Памфиловой, попытки провокаций с поджогами урн и намеренной порчей бюллетеней с помощью разлитых чернил или зеленки произошли на 29 участках в 20 регионах России.

Предварительно, из-за этого утеряны 214 бюллетеней. По данным правоохранителей, все преступники задержаны, возбуждены уголовные дела, проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: действующий глава страны Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Накануне СК РФ по Москве сообщило, что уголовное дело возбуждено после того, как на избирательном участке в столице девушка вылила зеленку в урну для бюллетеней. Женщина сначала опустила свой бюллетень, а после вылила в урну вещество и попыталась сфотографировать результат. Ее сразу задержали сотрудники правоохранительных органов.

Несколько позже девушка заявила, что ее заставили сделать это мошенники. Она отметила, что ею манипулировали целых пять дней до голосования. Девушка сообщила, что ее убедили, будто она является жертвой злоумышленников и имеет много кредитов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему провокации на избирательных участках обречены на провал.