Врачи совершили чудо после новости о смерти беременной женщины на фудкорте в Москве
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Девушка погибла, подавившись едой.
Столичным врачам удалось спасти ребенка беременной женщины, которая погибла, подавшись едой. Как стало известно 5-tv.ru, несчастный случай произошел на фудкорте в одном из торговых центров Москвы.
По данным источника, к трагедии привела случайность — женщина подавилась едой и не могла нормально дышать.
«Врачи скорой вызвали в торговый центр, потому что она подавилась. Прибывшие на место медики помочь ей уже ничем не смогли», — сообщает источник.
Погибшей, которая находилась на девятом месяце беременности, было около 40 лет. Несмотря на гибель матери, врачи приняли непростое решение и сделали экстренное кесарево сечение, чем спасли жизнь новорожденному ребенку.
О состоянии младенца не сообщается.
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